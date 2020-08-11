Налоговики отказали в льготе по страховым взносам организатору тренингов. Потому что тренинг оказался презентацией авто

Суд лишил тренинговую организацию права на льготу по страховым взносам. Тренинг оказался презентацией авто, да и лицензии на образовательную деятельность у организатора не было.

Компания лишилась права на льготу по страховым взносам, поскольку контракт кроме проведения тренинга предусматривал и другие сопутствующие услуги. Арбитражный суд Владимирской области признал законным решение МИФНС № 2 по Владимирской области, которая доначислила ООО «Актив Тренинг» 51,7 тыс. рублей страховых взносов и 9,1 тыс. рублей пеней по ним.

Решение суда пока не вступило в законную силу, апелляция по делу назначена на 25 августа.

Как указано в материалах дела, в 2018 году решение МИФНС № 2 по Владимирской области провела камеральную проверку представленной ООО «Актив Тренинг» декларации за первый квартал 2017 года. По итогам проверки налоговый орган сделал вывод, что компания незаконно применила льготу по уплате страховых взносов для образовательных организаций, предусмотренную п. 2 ст. 427 Налогового кодекса.

В соответствии с этой нормой для предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в области образования, на период до 2018 года (включительно) установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20 % (на обязательное пенсионное страхование — 20 %, на обязательное медицинское страхование — 0 %, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0 %) при условии, что доходы таких плательщиков за налоговый период не превышают 79 млн. рублей. Еще одно условие для льготы — это получение не менее 70% дохода в налоговом периоде от льготируемой деятельности.

В расчете по страховым взносам ООО «Актив Тренинг» заявило вид экономической деятельности «образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки» (85.41.9) и исчислило страховые взносы по пониженным тарифам. Однако МИФНС подробно изучила оказанные ООО «Актив Тренинг» в первом квартале 2017 года услуги и отказала в льготе.

Нарекания налоговиков вызвали оказанные на основании договора ООО «Актив Тренинг» услуги по организации и проведению рекламного, информационного и консультационного (тренингов) мероприятия — презентации нового БМВ 5 серии G 30 для сотрудников и представителей ООО «Русланд Трейдинг».

Сумма контракта составила 7,8 млн рублей. Из них — стоимость услуг по проведению тренинга составила 1,8 млн рублей, а еще 6 млн рублей — стоимость услуги по аренде автодрома, услуги по организации кейтеринга (питания) и услуги трансфера для сотрудников ООО «Русланд Трейдинг».

При этом, тренинг проводил непосредственно учредитель и директор налогоплательщика. Автодром, 5 пит-боксов для хранения автомобилей, услуги по брендированию автодрома, питание и трансфер для участников тренинга ООО «Актив Тренинг» заказал у сторонних контрагентов. МИФНС указала, что из существа заключенных с этими контрагентами договоров следует, что расходы на них «связаны с проведением презентации новой модели БМВ 5 серии G 30 и не имеют отношения к доходу, полученному налогоплательщиком от оказанных услуг по проведению тренинга».

ООО «Актив Тренинг» настаивал в суде, что мероприятие являлось единым и по составу участников и по целям проведения, состояло из теоретических и практических занятий. Но суд пришел к выводу, что налогоплательщик не представил доказательств осуществления «исключительно процесса организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками, приобретению нового опыта деятельности», равно как и доказательств того, что основной целью проведенного мероприятия являлась организация тренинга. Тем более, что лицензии у налогоплательщика на образовательную деятельности нет.

По мнению суда первой инстанции, мероприятие было направлено на презентацию нового автомобиля БМВ 5 серии G 30. А комплексный характер договора с заказчиком говорит о том, что ООО «Актив тренинг» были оказаны услуги как по проведению тренинга, так и по организации и проведению мероприятий по презентации нового автомобиля.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, в этом споре суд установил факт отсутствия у налогоплательщика лицензии на образовательную деятельность.

«Пп.5 п. 1 ст. 427 НК РФ позволяет применить пониженные тарифы страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность „образование“, соответствующую коду 85 ОКВЭД. В рассматриваемом случае основным видом экономической деятельности налогоплательщика является деятельность, соответствующая коду 85.42.1 „Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств“. Эта группа предусматривает проведение обучения управлению автомобилями в целях получения соответствующей квалификации и удостоверений. Поскольку по результатам обучения обучаемым выдаются соответствующие документы об образовании и (или) о квалификации, эта деятельность подлежит обязательному лицензированию. При отсутствии у общества лицензии на осуществление образовательной деятельности, налогоплательщик не мог на законных основаниях осуществлять образовательную деятельность, в силу чего не мог претендовать на получение налоговой льготы», — отметил юрист.

По мнению Кирилла Снегирёва, для применения предусмотренных пп. 5 п. 1 ст. 427 НК пониженных тарифов страховых взносов, проводящим разного рода тренинги налогоплательщикам нужно помнить, что условием для применения налоговой льготы по категории «образование» является осуществление именно лицензируемой деятельности.

«Исключение из общего правила установлено для образовательной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра „Сколково“. В рассматриваемом случае налогоплательщик зарегистрирован во Владимирской области, городе Коврове, в силу чего не подпадает под указанное исключение. Учитывая отсутствие сформированной практики по аналогичным делам в рамках категории „образование“ пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, результаты рассмотрения данного спора могут быть актуальны для налогового планирования компаний, которые оказывают или планируют оказывать услуги по обучению третьим лицам в форме проведения различных тренингов», — указал юрист.

Дело №А11-16141/2019.