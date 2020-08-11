Кем возомнят себя бухгалтеры? Пройдите опрос

Порой мы смотрим на своих детей, и удивляемся, как же быстро они осваивают современные гаджеты. Те же смартфоны, планшеты, компьютеры. А что мешает осваивать высокие технологии нам самим?

Есть профессии, которые уже ушли в прошлое. Есть те, которые в прошлое еще долго не уйдут, но чтобы оставаться востребованным на рынке, необходимо изучать новое. Тот же бухгалтер. Когда-то было достаточно пера и бумаги, считали на счетах. Каково же было переучиваться, когда появились арефмометры? А когда появились компьютеры? И специализированные бухгалтерские программы?

И так в любой профессии. Даже улицы убирать можно с помощью метлы, а можно с помощью высокотехнологичной уборочной машины. Которую нужно освоить.

Приглашаем пройти опрос от «Нетологии», который позволит вам понять, готовы ли вы учиться дальше, осваивать новые профессии и технологии. Опрос анонимный.

Мы очень надеемся, что вы ответите на все вопросы честно. А мы, в свою очередь, обещаем помочь вам разобраться в том, что же может мешать пойти и научиться новому.