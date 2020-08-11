У работников 40+ появилось право на ежегодный допвыходной для диспансеризации

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, позволяющие работникам в возрасте 40 лет и старше получать ежегодно дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.

Напомним, ранее освобождение от работы для прохождения диспансеризации было предусмотрено для всех работников на один оплачиваемый день раз в 3 года, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могли ежегодно получать освобождение от работы на 2 рабочих дня.

Теперь работники 40 лет и старше также выделяются в отдельную группу и получают право на ежегодный оплачиваемый выходной для диспансеризации.

Освобождение от работы для прохождения диспансеризации имеет целевое назначение: поэтому работодатель может внести в локальный нормативный акт или колдоговор требование предоставить справку о прохождении диспансеризации в случае, если выходной был предоставлен.

Также предполагается, что работник будет согласовать день своего предполагаемого отсутствия с работодателем, написав заявление.