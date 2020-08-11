Расходы на то, чтобы собрать ребенка в школу, выросли в августе на 19%

Эксперты посчитали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу в этом году. В августе расходы выросли на 19%, и в среднем потратить придется около 4400 тыс. рублей.

Исследование провела IT-компания «Платформа ОФД», пишет об этом «ТАСС».

«Если учитывать в качестве минимального базового набора к началу учебного года школьную форму, рюкзак и готовый канцелярский набор (без трат на одежду и др.) средний чек его покупки в начале августа составил почти 4,4 тыс. руб., что на 19% выше, чем в прошлом году в то же время, и на 7% выше, чем в июле», — отмечают аналитики. Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что после объявления в конце июля о проведении очной учебы заметно выросла частота покупок школьной формы и крупных товаров для школы. «Родители услышали этот сигнал и приступили к более активной подготовке к школе. Тем не менее, число покупок ряда товаров-маркеров в начале августа заметно ниже аналогичного показателя прошлого года, поскольку немалая часть таких товаров уже была закуплена ранее в июне и июле (в результате мер господдержки семей с детьми)», — считают аналитики.

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Сказано в исследовании и о среднем ценнике:

«Средний чек покупки набора первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей — карандаши, ручки, альбомы и др.) в России с 1 по 9 августа составил 713 руб., на 38% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании.

Покупка школьной формы в среднем обойдется в России в 1854 рубля, что на 30% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в начале августа оказалось на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.