Мишустин утвердил правила кэшбэка по туристическим путевкам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России.

Условия программы распространяются на туры, круизы, а также проживание в гостинице. Список предложений будет опубликован в полночь 21 августа на сайте мирпутешествий.рф.

Компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Оплатить тур необходимо картой «Мир» и только через интернет до 28 августа. Возврат средств будет осуществляться на эту же карту.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее востребованным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тыс. рублей.