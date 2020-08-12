Для уволенных во время режима повышенной готовности предлагают установить пособие в 70% от зарплаты

За последнюю неделю депутаты от «Справедливой России» внесли в Думу два законопроекта с поправками в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Речь идет о введении дополнительных пособий для населения на период ЧС и режима повышенной готовности.

Законопроект № 1002723-7 предполагает установить социальные гарантии для граждан, не имеющих дохода либо для тех, чей доход в период действия режима повышенной готовности или ЧС оказался ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в расчете на душу населения.

Таким гражданам устанавливается финансовая помощь (доплата) до величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в расчете на душу населения.

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Законопроектом № 1005304-7 предлагается ввести дополнительную выплату — до 70 % ежемесячной заработной платы, которую работник получал до своего увольнения. Выплачивать это пособие предлагается в течение 12 месяцев тем людям, кто потерял работу из-за закрытия предприятия или сокращения штата.

«Фракция „СР“ предлагала различные варианты поддержки граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями в последние полгода. Часть наших инициатив была учтена при подготовке антикризисного плана Правительства России, хотя в итоге мы увидели не все наши предложения. Депутаты „СР“ считают, что государство должно изыскивать самые разные варианты поддержки и что будет справедливо ввести дополнительную выплату — до 70% ежемесячной заработной платы, которую работник получал до своего увольнения», — прокомментировал Сергей Миронов.