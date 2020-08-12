Продал акции «дочек» по заниженной стоимости? Получи доначисление

Налогоплательщик продал акции дочерних обществ взаимозависимым лицами по заниженной стоимости. Суд подтвердил законность доначислений налога на прибыль, пеней и штрафа.

Арбитражный суд Самарской области признал законным решение МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Самарской области, которая доначислила АО «Мотор-Супер» налог на прибыль в размере 26,6 млн рублей, а также пени и штраф на сумму в 13,1 млн рублей. Поводом для доначислений стала реализация акций дочерних компаний по заниженной стоимости взаимозависимым лицам. Как указано в материалах дела, по итогам выездной налоговой проверки по уплате АО «Мотор-Супер» налогов в 2012 — 2014 годах налоговая инспекция доначислила компании налог на прибыль, пени и штраф. МИФНС сделала вывод, что налогоплательщик продал по заниженной стоимости не обращающиеся на фондовом рынке акции ОАО «Завод Автосвет» и ОАО «ОСВАР» своим взаимозависимым лицам.

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Доходы от реализации акций составили 121,8 млн рублей. Однако налоговый орган, который провел в рамках проверки экспертизу с привлечением независимого оценщика, сделал вывод, что рыночная стоимость проданных акций — 490,8 млн рублей. Налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду за счет учета убытка по указанным сделкам. Налог на прибыль МИФНС насчитала исходя из рыночной стоимости реализованных акций.

АО «Мотор-Супер» оспорил решение налоговой инспекции в вышестоящем налоговом управлении, а затем пошел в суд, но и арбитраж встал на сторону налогового органа.

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В ходе процесса было установлено, что в течение 2010-2013 года акции ОАО «Завод Автосвет» и ОАО «ОСВАР» перепродавались между взаимозависимыми компаниями несколько раз, причем всегда с убытком. Каждый раз для определения рыночной стоимости акций привлекалась одна и та же оценочная компания — «Центр Передовых Оценочных Технологий». При этом сами сотрудники оценочной компании на допросах указали, что проводили оценку «формально».

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения дела была проведена также судебная экспертиза рыночной стоимости акций ОАО «Завод Автосвет» и ОАО «ОСВАР» в 2013 году, которая также показала, что стоимость акций в сделках с зависимыми лицами была занижена в несколько раз. Интересно, что МИФНС также допросила акционеров АО «Мотор-Супер» и установила, что незаинтересованные в сделках акционеры-физические лица не участвовали в общих собрания, на которых было принято решение об одобрении сделок. Это также стало доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

«АО „Мотор-Супер“ создало ситуацию формального наличия права на получение налоговой выгоды, путем цепочки контрагентов, с целью уменьшения доходов при исчисления налога на прибыль при отсутствия экономического смысла системы расчетов между участниками данных отношений, данная позиция отражена в Определении ВАС РФ от 29.10.2007 № 12206/07 по делу № А65-15864/2006-СА2-9», — следует из решения суда.

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По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, налоговая выгода может быть признана необоснованной, если операции не обусловлены разумным экономическим смыслом, и такая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели.

«Так, торговля акциями эмитентов, происходящая исключительно в рамках взаимоотношений аффилированных лиц, а, следовательно, и возможность налогоплательщика манипулировать ценами акций в сторону существенного занижения их стоимости относительно рыночной, создали ситуацию формального наличия права на получение налогоплательщиком налоговой выгоды путем уменьшения доходов при исчислении налога на прибыль. Согласно разъяснениям высшего суда сама по себе взаимозависимость участников сделок не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной и привлечения налогоплательщика к ответственности. Однако в рассматриваемом деле именно критерий взаимозависимости участников сделки, эмитентов и их подконтрольность управляющей организации позволил выявить иные обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют именно о цели налоговой экономии», — отметила юрист.

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По мнению Анны Лавришиной, несмотря на то, что хозяйствующие субъекты свободны в выборе способа построения хозяйственных операций, и вмешательство налоговых органов в предпринимательскую деятельность ограничено законодателем, искусственное создание налогоплательщиком убыточных предприятий в условиях продажи акций по заниженной стоимости в любом случае не может быть экономически оправдано и влечет привлечение к налоговой ответственности.

Дело № А55-12307/2017.