Сбежал директор, сняв все деньги со счета. Что тут делать бухгалтеру?

Директор снял все деньги со счета и сбежал, мотивируя это выплатой себе задолженности по зарплате плюс премии. И хочет снять с себя директорство.

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«Озадачили меня ситуацией: учредитель поссорился с директором и директор списал со счета деньги с формулировкой задолженность по зарплате и премия, после этого поставил вопрос о выходе из директорства. Деньги это были последние, на НДФЛ и страховые взносы их просто не осталось. Поступления ждать неоткуда, после карантина деятельности нет от слова совсем».

Вот что пишут в комментариях:

«Могут писать в полицию и снимать с директорства».

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По крайней мере, в части премии вполне можно.

А вот что советуют бухгалтеру:

«Ноги в руки и бегом оттуда»

И:

«Однозначно! Заявление по почте и не выходить в связи с задолженностью Акт на передачу тоже по почте».

А еще:

«Не забываем про „главного стрелочника“ и субсидиарку».

Кто-то попытался защитить директора, что, вдруг долг был по зарплате. Ан нет, автор пишет:

«Задолженности не было, я все перечисляла. А то, что он списал, значительно превышает установленный размер зарплаты».

Собственно, бежать или нет — дело бухгалтера личное. А разбираться с директором нужно участнику. Однако директора снимать с директорства не стоит. Сначала писать в полицию о превышении должностных (а дальше они доквалифицируют, если будет нужно). Ну и если налоговики что-то начнут против компании из-за неуплаты — вот он директор, он виноват, и заявление в полицию есть. Его ищите и трясите.