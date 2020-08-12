Пенсионерам не стоит верить фейкам и бежать увольняться. Никаких пособий при увольнении для них не вводили

Очередной фейк бродит в интернете — якобы при увольнении пенсионера работодатели должны выплатить ему не только остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск, но еще и некое выходное пособие. Суммы фигурируют разные - то 24 260 рублей, то 36 390 рублей.

И увольняющиеся пенсионеры уже пошли требовать деньги, ведь в интернете написано! О такой ситуации пишут сегодня в Красном уголке бухгалтера.

Вот как объяснить пенсионеру, что вот это все неправда?

Откуда же возникли очередные слухи? Все дело в том, что с 13 августа вступил в силу закон 210-ФЗот 13.07.2020 г. с изменениями в Трудовой кодекс, касающимися выплат выходного пособия при увольнении работника в связи с ликвидацией организации.

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Организацию нельзя будет ликвидировать, пока она не произведет все положенные выплаты работникам. И чтобы убыстрить процесс ликвидации, работодателю предоставляется право сразу выплатить увольняемому работнику единовременную компенсацию в размере двукратного месячного заработка.

Раньше стандартный порядок выплаты компенсаций был такой:

при увольнении по причине ликвидации организации работнику выплачивалось выходное пособие в размере среднего заработка;

если работник встал на учет как безработный и не нашел работу во втором месяце после увольнения, он мог получить от бывшего работодателя еще одну выплату в размере среднего заработка;

в некоторых случаях он мог получить выплату еще и в третий раз.

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При таком порядке быстро ликвидировать организацию нельзя, потому что неизвестно, найдет работу человек на второй-третий месяц или нет. Поэтому организациям дали право сразу выплатить компенсацию за второй и третий месяц и закрыть компанию.

И этот новый порядок касается всех работников, независимо от того, являются они пенсионерами или нет. Никаких отдельных выплат для пенсионеров, тем более увольняющихся по собственному желанию или соглашению сторон, законами не предусмотрено.