Новый порядок компенсации при увольнении с 13 августа 2020 года

В интернете со ссылкой на новый закон № 210-ФЗ от 13.07.2020 г. распространились слухи, что теперь при увольнении всем работающим пенсионерам положены новые выплаты. На самом деле, никаких специальных выплат именно для пенсионеров не придумали, но новости всё-таки есть. И касаются они всех, а не только пенсионеров. Рассказываем, что к чему.

Обычно, если организация ликвидируется или сокращает сотрудников, она должна каждому выплатить выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. А дальше все зависит от того, как скоро сотрудник найдет новую работу.

Сейчас по статье 178 ТК РФ за уволенными сотрудниками сохраняется среднемесячный заработок пока они ищут работу, но максимум два месяца, а в некоторых случаях — три.

Если сотрудник в первый месяц после увольнения встал на учет как безработный и не нашел работу, он ничего не получает. В счет выплаты бывшему сотруднику засчитывается выходное пособие, которое он уже получил. Если он не нашел работу за второй месяц — может рассчитывать на среднюю зарплату. Для этого нужно встать на учет как безработный и принести бывшему работодателю подтверждение, что не устроился на работу.

Если сотрудник не устроился на работу и за третий месяц, то он может получить еще одну среднемесячную выплату. Но только если встал на учет в центр занятости в течение 14 дней после увольнения и там ему выдали решение о выплате. Если сотрудник не работал только часть месяца, он получает среднюю зарплату пропорционально этой части.

Если организацию уже ликвидировали, а сотрудник еще не нашел работу и не успел обратиться за выплатами — он уже не может получить деньги от бывшего работодателя.

Но всё изменится. С 13 августа 2020 года вступает в силу закон № 210-ФЗ от 13.07.2020 г. с изменениями в ТК РФ. Порядок выплат, описанный выше, остается. Но теперь, если фирму нужно ликвидировать, этого нельзя будет сделать, пока все уволенные сотрудники не получат свои компенсации за второй и третий месяц после увольнения. То есть придется ждать, пока сотрудники либо найдут работу, либо обратятся за выплатой среднемесячного заработка.

Если работодатель не может и не хочет столько ждать, и закрыть фирму нужно скорее, теперь он сможет сразу выплатить увольняемым сотрудникам среднемесячный заработок за второй и третий месяц. В этом случае фирма может закрыться, не выжидая три месяца. А сотруднику для получения денег не нужно вставать на учет в центр занятости. И два среднемесячных заработка он гарантированно получает, даже если сразу найдет новую работу.

Обязанность платить выходное пособие при ликвидации или сокращении и сохранять средний заработок на период трудоустройства в ТК РФ по-прежнему остаётся только для организаций. Для индивидуальных предпринимателей такие выплаты обязательны, только если прямо прописаны в трудовом договоре с работником.

Еще одно новшество — период, когда работник может обратиться за выплатой средней зарплаты, теперь будет строго ограничен. Если раньше о сроках в ТК РФ ничего не было сказано, то теперь это 15 рабочих дней с момента истечения второго или третьего месяца после увольнения. Работодатель, в свою очередь, должен заплатить в течение 15 календарных дней после обращения.

Вот такие новости.

А что же с пенсионерами? Все то же самое, что и с другими сотрудниками. Если при ликвидации или сокращении увольняют пенсионеров, они имеют право на выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства. Для это нужно встать на учет в центр занятости. Работодатель не может отказать пенсионеру в выплате среднего заработка на период трудоустройства лишь на том основании, что он пенсионер. Но и никаких дополнительных бонусов выплачивать не обязан.

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