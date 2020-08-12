Нет пенсионному рабству! ПФР больше не будет диктовать пенсионерам, в какой банк переводить пенсию

В настоящее время ПФР перечисляет пенсии на счета пенсионеров лишь в тех банках, с которыми у фонда заключено соглашение.

Таким образом пенсионеры лишены свободного выбора кредитной организации.

Эту ситуацию исправят. Сегодня ФАС разместила на федеральном портале проект поправок в Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Проектом предусмотрено закрепить обязанность ТО ПФР переводить денежные средства в любую выбранную гражданином кредитную организацию без взимания с гражданина платы вне зависимости от наличия договора.

Право на пенсионное обеспечение неразрывно связано с правом конкретного гражданина на распоряжение начисленными и подлежащими выплате этому гражданину в качестве пенсии денежными средствами, в том числе путем их размещения во вклад в банке с целью обеспечения их сохранности и получения дохода в виде процентов по вкладу, говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в законе также пропишут обязанности для банков:

- обязанность использовать поступившие от ПФР денежные средства исключительно на выплату пенсий;

- обязанность по возврату в определенных случаях денежных средств ПФР;

- обязанность по предоставлению ПФР определенной информации по его запросу (либо на плановой основе);

- обязанность информировать получателя пенсии о видах и размерах пенсии, зачисленных на его счет в кредитной организации, без взимания платы.