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ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Центробанк планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.

Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина в ответ на обращение Ассоциации банков «Россия» с соответствующими предложениями. О том, в чем именно проблема у банков, пишет РБК.

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру, с 1 января 2021 года использовать преимущественно российское ПО, а с 1 января 2022 года — российское оборудование. Для этого министерство разработало проекты указа президента и постановления правительства.

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В июне банковская ассоциация предупредила ЦБ о том, что реализация проектов в нынешней редакции создаст риски масштабных перебоев в функционировании объектов КИИ. Требования, указанные в них, на практике трудновыполнимы или практически невыполнимы по нескольким причинам:

  • Банкам придется разово потратить на переход с иностранного софта и оборудования на отечественные аналоги более 700 млрд руб.
  • У российских производителей отсутствуют качественные аналоги иностранного ПО и оборудования.
  • У ИТ-производителей не хватает мощностей для реализации масштабного одновременного перехода объектов КИИ на отечественный софт и оборудование
  • Одномоментное замещение всего ПО и оборудования «считается крайне опасным», так как также может привести к сбою в работе информационных систем, особенно у банков, чьи сервисы работают круглосуточно без выходных. Более того, замещение ИТ-оборудования или софта собственной разработки банки считают бессмысленным, так как они соответствуют всем требованиям информационной безопасности и позволяют предлагать клиентам услуги и продукты «по наименьшей цене в кратчайшие сроки»

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