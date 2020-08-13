Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сплошной вырубки леса вокруг Байкала не потребуется. Так считает прокуратура

Природоохранная прокуратура занялась вопросом вырубки леса вокруг Байкала для расширения БАМа. И настаивает на соблюдении баланса.

«Участники совещания проинформированы, что рубки лесов у побережья озера должны строиться на принципах рациональности и гарантировать не истощительное использование лесных ресурсов, — рассказали в природоохранной прокуратуре. — При их проведении необходимо с особенной тщательностью соблюдать все требования пожарной и санитарной безопасности, обеспечивать компенсационные и лесовосстановительные мероприятия».

Ранее в РЖД утверждали, что сплошной вырубки лесов не будет.

И вот, к какому выводу пришла прокуратура:

«Сплошной вырубки леса в экологической зоне Байкала для расширения пропускной способности железной дороги не требуется, лес будут рубить только для размещения ЛЭП», — сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По материалам канала «Раньше всех, ну почти».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама