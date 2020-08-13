Ура! Налоговая считает взносы для ИП на УСН 15% с разницы, а не с дохода!

Налоговики продолжают считать взносы в 1% для ИП на УСН 15%, исходя из разницы между доходами и расходами, а не с дохода.

Поделились радостью в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги с ИП на УСН 15%: смотрю сверку по взносам 1% свыше 300 тыс., а там налоговая САМА начислила взносы с разницы, а не с дохода! Чудо-то какое! Или начинать бояться?».

Это же очень хорошо!

Радость автора поста разделили в комментариях:

«В некоторых регионах начали пересчитывать. Но не везде. Видать, новое начальство в ФНС решило тактику поменять — не спорить с Минфином, а втихоря пересчитывать».

И вот:

«Да да, у моего ипешника тоже так, аж глаза протирала, когда увидела. При том, что разница очень ощутимая».

И еще подтверждают:

«Москва и Подмосковье у меня, тоже также».

Главное, чтобы налоговая опять мнение не поменяла. А то будет потом доначислять.