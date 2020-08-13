Номера злоумышленников, которые звонят от имени банков, хотят блокировать

Госдума подготовит законопроект о блокировке телефонных номеров злоумышленников, звонящих от имени банков.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

«Другая проблема, когда злоумышленники звонят как будто бы из банка, выманивая персональные данные человека, и потом уже начинают использовать эти данные и завладевают теми деньгами, которые были на счете гражданина. Технология позволяет определять звонки, которые якобы идут от банка, я надеюсь, что в течение года мы такой закон подготовим, по блокировке телефонов», — сказал Аксаков.