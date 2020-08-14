Для арендного бизнеса разработали инвестиционный вычет. Проект уже в Думе

Фракция «Справедливая Россия» предложила внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы предоставить налоговый вычет компаниям и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии и обвала арендных ставок.

Речь идет об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль.

Недополученную прибыль компаний, возникшую из-за снижения арендной ставки, предлагается полностью компенсировать за счет налогового вычета.

Такая льгота должна распространяться на договоры аренды, заключённые с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Как говорится в документе, недополученными средствами считается разница между изначальной суммой ежемесячных платежей в соответствии с заключенным договором аренды нежилого недвижимого имущества, и пересмотренными в сторону снижения в соответствии с соглашением сторон суммами ежемесячных платежей в период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий законопроект № 1006855-7 внесен в Госдуму.