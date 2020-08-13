Минтруд предлагает установить размер прожиточного минимума за II квартал 11 тыс. 468 рублей

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года в размере 11 тыс. 468 рублей.
Проект соответствующего приказа опубликован на портале общественного обсуждения.
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, ‎детей — 11 423 рубля», — говорится в документе.
По материалам «ТАСС».