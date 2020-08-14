Повышения МРОТ в 2021 году не будет

Как известно, МРОТ на следующий календарный год устанавливается в размере, равном прожиточному минимуму на душу населения во 2 квартале текущего года.

Сейчас МРОТ составляет 12 130 руб.

Накануне Минтруд разместил проект приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года».

Согласно документу, ПМ за 2 квартал 2020 составил 11 468 руб.

Что же будет с МРОТ-2021? Неужели он тоже снизится на 662 рубля с 12 130 до 11 448 руб.?

Нет, снижения не будет. В законе заложено правило, что МРОТ не может быть меньше ПМ. Но в случае снижения прожиточного минимума МРОТ не меняется.

Таким образом, в 2021 году МРОТ останется в прежнем размере — 12 130 руб.