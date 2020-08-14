200 рублей госпошлины и 60 тысяч судебных расходов с налоговиков. Кассация помогла

Инспекция вернула деньги добровольно, но налогоплательщик все равно сумел взыскать судебные расходы. Правда, для этого пришлось дойти до кассации.

Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение Арбитражного суда Самарской области, который ранее отказал предпринимателю Максиму Степанову во взыскании с налоговой инспекции 60 тыс. судебных расходов на оплату услуг юриста.

Как указано в материалах дела, в 2019 году ИП Максим Степанов потребовал в суде признать незаконным бездействие ИФНС России по Октябрьскому району Самары, выразившегося в нарушении установленного срока на возврат 200 рублей госпошлины (а также 1 рубля 23 копеек пеней). Однако в ходе разбирательств в суде первой инстанции Степанов забрал своей заявление в связи с добровольным исполнением налоговым органом требований, и дело было прекращено. После чего в октябре 2019 года Максим Степанов попросил суд взыскать с налоговой инспекции 60 тыс. рублей судебных расходов. Но Арбитражный суд Самарской области и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (11 ААС) взыскивать судебные расходы с ИФНС отказались.

Суды указали, что налогоплательщик 2 июля 2019 года отправил жалобу на бездействие налоговой инспекции в вышестоящее Управление ФНС по Самарской области, а уже 5 июля 2019 года, то есть до истечения месячного срока для рассмотрения ее вышестоящим налоговым органом, подал заявление в суд.

«Заявитель, обращаясь в суд с заявлением о признании незаконным бездействия налогового органа, через три дня после подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган, фактически лишил налоговый орган возможности урегулировать данный спор в досудебном порядке, когда такой порядок предусмотрен законом и является обязательным для налогоплательщиков», - указано в материалах дела.

АС Самарской области и 11 ААС пояснили, что налоговый орган удовлетворил исковые требования Максима Степанова в течение месяца со дня поступления жалобы в УФНС по Самарской области, «то есть в порядке и сроки, предусмотренные для урегулирования данного спора в обязательном досудебном порядке».

Также суды указали, что размер взыскиваемых Степановым судебных расходов (60 тыс. рублей) в 297 раз превышает размер притязательных требований (201 рубль 23 коп.), а значит налогоплательщик действовал недобросовестно, поскольку «целью обращения в суд с заявлением по данному делу является не защита нарушенных прав и законных интересов в предпринимательской или иной экономической деятельности заявителя, а исключительно получение необоснованной финансовой выгоды путем взыскания с налогового органа судебных расходов».

Но кассационный суд с выводами нижестоящих судов не согласился. Суд указал, что Степанов подал заявление о возврате госпошлины в ИФНС России по Октябрьскому району Самары 30 мая 2019 года, а налоговая инспекция вернула 200 рублей госпошлины только 9 июля 2019 года, а пени 20 июля 2019 года. То есть после обращения заявителя в суд и за пределами установленного статьей 78 НК РФ срока. Поэтому «тот факт, что на день обращения ИП Максима Степанова в суд не истек срок для рассмотрения вышестоящим налоговым органом жалобы налогоплательщика, не имеет правового значения». Также АС Поволжского округа учел, что суд принял к производству заявление Максима Степанова 11 июля 2019 года без указания на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Это заявление суд рассмотрел по существу после рассмотрения вышестоящим налоговым органом жалобы налогоплательщика.

«Таким образом, отказ истца от иска обусловлен добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд», - указала кассация.

Поскольку нижестоящие суды не рассматривали вопрос обоснованности судебных расходов в соответствии со статьей 110 АПК РФ, кассационная инстанция заново отправило дело в суд первой инстанции. При новом рассмотрение АС Самарской области удовлетворил заявление Максима Степанова частично, взыскав с ИФНС 30 тыс. рублей расходов на представителя. Определение еще не вступило в законную силу.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, судебные расходы на представителя при оспаривании действий налогового органа могут быть взысканы даже в случае отказа от иска со стороны заявителя ввиду добровольного удовлетворения его требований налоговым органом.

«При этом, факт обращения заявителем в суд до истечения срока на рассмотрение жалобы в вышестоящем налоговом органе не может иметь правового значения, если при принятии заявления судом не было указано на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих судов, указал, что последующий отказ истца от иска обусловлен добровольным удовлетворением требований заявителя, произошедшим после обращения его в суд. Вместе с тем указанное процессуальное действие является правом, а не обязанностью заявителя, поэтому возмещение судебных издержек истцу не может быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска», - пояснила юрист.

Дело № А55-21344/2019