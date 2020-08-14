Компания работала на УСН, и тут выясняется, что она на ОСНО. Что делать?

Бухгалтер считала, что новая компания на УСН, спокойно работали, сдали декларацию. И тут из налоговой прилетает письмо, утверждающее, что они на ОСНО. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Организация создана в сентябре 2019 г. Директор планировал работать на УСН. Отчёты сдавались как за упрощенщика, но сегодня прилетело письмо, что организация на ОСНО. (Видимо директор так и не подал заявление, хотя тогда сказал, что подал, но была там какая-то суета и могли потерять бумажку, хотя копии так и не дал). Как быть? Продавали то без НДС, платежи приходили тоже... отчёты не сдавались... Голова кругом. Вариант, нулевые отчёты сдать, оплатить налоги и сдать уточненки за 2019 и уже за полугодие 2020?».

Могла и налоговая потерять, такое тоже бывало. Почему уведомление о применении УСН рекомендуют сдавать в трех экземплярах — регистрирующей налоговой, территориальной налоговой и для того, чтобы один со штампиком вернули.

В комментариях в первую очередь спросили, сдана ли декларация:

«Так а декларацию вы же сдали? У них возникнет вопрос по выручке».

Автор пишет, что деклоарацию сдали по УСН. Вот что в ответ пишут:

«Если декларацию приняли, это косвенно свидетельствует о применении УСН. Если ФНС считала что вы должны платить НДС, то должны были заблокировать счёт ещё в октябре. Идите в налоговую и выясняйте где заявление на УСН».

Однако, есть возражения:

«Не факт. Приняли декларацию и все... Потом пошла камералка, на ней и выяснилось. Попробуйте сходить, но копии заявления нет... Заявление носит уведомительный характер, настаивать на том, что налоговую уведомили, а где заявление — вопрос. Но я склонна думать, что директор не донес».

Вот еще делятся:

«У нас была похожая ситуация, правда 4 года назад. ЗАО на УСН преобразовалось в ООО. Заявление на УСН никто не подал и тоже в сентябре. После годовой УСН тоже прилетело. Я даже находила что-то про то, что раз не требовали НДС и прибыль, значит соглашались с УСН».

Вот еще советуют:

«Сначала зайдите в личный кабинет на сайте ИФНС, проверьте систему налогообложения».

И еще:

«Если уведомление на УСН подавалось вместе с документами о регистрации, то оно указано в ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

Кстати да, можно скачать выписку из ЕГРЮЛ и проверить, подавалось ли при регистрации уведомление. Но, после регистарции можнго в течение 30 дней его подать, вполне возможно, подавали так.

Вот еще:

«Порой налоговики сами не знают что пишут! Сначала запросите информационное письмо о применении системы налогообложения. У Вас нет никаких доков, на будущее тоже пригодится. В письме, что пишут? Приостанавливают движения по р/сч в связи с не подачей декларации по НДС? Если в письме ничего про НДС не пишут, не суетитесь и не переживайте, скорее всего ошибка».

В общем, в любом случае начать нужно с выяснения, был ли мальчик.