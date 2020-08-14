В этом году более 3,5 млн граждан обратились за имущественными вычетами. А получили все?

Более 3,5 миллионов граждан заявили в этом году на получение имущественных налоговых вычетов.

Об этом расказал Владислав Волков, замначальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС.

«Как правило, ежегодно за имущественными вычетами обращается 3,7 млн граждан, за социальными — 2,5 млн. По состоянию на июль этого года за имущественными вычетами обратилось более 3,5 млн физлиц», — сообщил чиновник.

Для получения социального вычета на приобретение лекарственных средств теперь необязательно, чтобы покупаемые лекарства входили в утвержденный Правительством РФ перечень. То есть получить вычет можно по любым медикаментам, которые выписал вам лечащий врач.

Социальные вычеты на лечение, приобретение лекарств и страхование составляют 13% от 120 тыс. рублей в год — около 15 тыс. рублей. 120 тыс. — это та необлагаемая налогом сумма, которая применяется к вашему годовому доходу.

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Получить вычет можно не только на самого себя, но и на ближайших родственников — супругов, детей, родителей.

Оформить получение вычета можно через личный кабинет на сайте ФНС. Там же можно оформить электронную подпись, и отправлять все удаленно.

Правда, некоторые граждане жаловались на то, что подать-то они подали, вычет им начислили, но вот получить его никак не получается. Может, стоит в Управление жалобу написать?

По материалам с сайта ФНС