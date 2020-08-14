Сбербанк опроверг информацию о платных уведомлениях о переводах

Сбербанк опроверг введение платы для клиентов за получение уведомлений о переводах, новых комиссий на них не вводится.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Сбербанк отменяет бесплатные уведомления по СМС.