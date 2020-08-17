Минфин объяснил, в каком случае квартиры облагаются налогом на имущество организаций

Надо ли облагать налогом на имущество жилые квартиры, которые учитываются на балансе организации как товар? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-05-05-01/62442 от 17.07.2020.

Начислять налог на имущество в рассматриваемом случае нужно только если жилые квартиры указаны в региональном законе о налоге на имущество организаций как имущество, облагаемое налогом исходя из кадастровой стоимости в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса.

Если в законе жилые помещения не указаны, то налог на имущество вообще не начисляется, потому что квартиры учтены как товар, а не как основное средство.