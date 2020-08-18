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Повторно зарегистрированный ИП не может учесть в расходах прошлые недоимки по взносам

Может ли предприниматель, зарегистрировавшийся повторно, учесть в расходах недоимку по взносам, образовавшуюся в то время, когда он зарегистрирован как ИП в первый раз? Минфин дал отрицательный ответ в письме № 03-15-05/64949 от 24.07.2020 г.

Порядок учета расходов по уплате недоимки по страховым взносам индивидуальным предпринимателем, прекратившим статус индивидуального предпринимателя и окончившим ведение предпринимательской деятельности, но решившим ее возобновить, нормами главы 26.2 Налогового кодекса не регулируется.

Поэтому чиновники сделали вывод, что такой ИП не может учесть расходы по уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

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В этом же письме Минфин в очередной раз подтвердил свою позицию по поводу учета расходов при расчете 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей при УСН. Ведомство упрямо твердит — расходы учитывать нельзя. И даже Конституционный суд им не указ.

«Что касается Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 № 10-О, сообщаем, что разъяснение решений судебных органов не входит в компетенцию Департамента», — указано в письме.

Интересно, что должно произойти, чтобы чиновники наконец признали свою ошибку? Тем временем региональные ФНС не стали дожидаться смены позиции Минфина и втихоря пересчитывают взносы с учетом расходов.

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