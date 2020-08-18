Повторно зарегистрированный ИП не может учесть в расходах прошлые недоимки по взносам

Может ли предприниматель, зарегистрировавшийся повторно, учесть в расходах недоимку по взносам, образовавшуюся в то время, когда он зарегистрирован как ИП в первый раз? Минфин дал отрицательный ответ в письме № 03-15-05/64949 от 24.07.2020 г.

Порядок учета расходов по уплате недоимки по страховым взносам индивидуальным предпринимателем, прекратившим статус индивидуального предпринимателя и окончившим ведение предпринимательской деятельности, но решившим ее возобновить, нормами главы 26.2 Налогового кодекса не регулируется.

Поэтому чиновники сделали вывод, что такой ИП не может учесть расходы по уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.