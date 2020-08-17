Как подтвердить соответствие принципу основной цели для льгот по международным договорам

Налоговым кодексом РФ не установлен фиксированный перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия принципу основной цели для целей применения льгот по международным договорам. О том, какие же документы надо предоставлять в этом случае, рассказал Минфин в письме № 03-08-05/65902 от 28.07.2020 г.
Законодатель не ограничивает налогоплательщиков каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной информации, отметил в письме Минфин.
Так, для целей соответствия принципу основной цели налогоплательщиком могут быть представлены документы, содержащие в том числе информацию:
- о наличии и размере налоговой выгоды от применения международного договора, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);
- о наличии и оценке коммерческой (деловой) выгоды, ожидаемой налогоплательщиком при совершении сделки (операции);
- о соотношении размера ожидаемой налоговой выгоды от применения льгот по международному договору и ожидаемой коммерческой (деловой) выгоды от совершения сделки (операции);
- документы, обосновывающие наличие резидентства в одном из Договаривающихся Государств, отражающие структуру собственности и изменения в ней, характер и объем деятельности в стране резидентства.