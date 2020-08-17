Управление ФНС отменило свое же решение, но суды признали это незаконным. С подачи налогоплательщика

Региональное управление ФНС через год отменило свое же решение. Суды по заявлению налогоплательщика признали это незаконным.

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил незаконность действий Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, которое в марте 2019 года отменило собственное решение об удовлетворении апелляционной жалобы налогоплательщика. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал позицию налогового органа законной, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС) признал действия УФНС неправомерными.

Как указано в материалах дела, МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу по итогам выездной налоговой проверки (ВНП) доначислила ООО «ТрансСистемаСтрой» 109,1 млн рублей НДС, штраф и пеней. Налогоплательщик оспорил это решение в УФНС по Санкт-Петербургу, которое в апреле 2018 года удовлетворило апелляционную жалобу налогоплательщика, и отменила решение налоговой инспекции.

Однако в январе 2019 года ФНС России направило в УФНС по Санкт-Петербургу материалы предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения ООО «ТрансСистемаСтрой» от уплаты налогов в особо крупном размере. Также в марте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу направило в УФНС по Санкт-Петербургу письмо о получении доказательств, свидетельствующих о нереальности оказания ООО «ТрансСистемаСтрой» услуг спорными контрагентами.

На основании положений статей 31, 140 НК РФ УФНС по Санкт-Петербургу в марте 2019 года отменило свое предыдущее решение по апелляционной жалобе ООО «ТрансСистемаСтрой. Но налогоплательщик решил, что данные действия Управления нарушают его права и законные интересы, и обратился с заявлением в суд.

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали налогоплательщика. Они указали, что налоговые органы обязаны соблюдать действующее законодательство, в том числе, установленные правила в отношении возможности и порядка отмены принятых налоговыми органами решений. Согласно положениям ст. 9 Закона о налоговых органах и п. 3 ст. 31 НК РФ право отменять и изменять решения нижестоящих налоговых органов предоставлено вышестоящему налоговому органу.

«Действующим налоговым законодательством право на отмену решений налоговых органов в административном порядке предоставлено исключительно вышестоящему налоговому органу. Доводы Управления о выполнении им указаний ФНС России не свидетельствуют о законности отмены собственного решения и подлежат отклонению», — подчеркнул кассационный суд.

Также суд указал на пропуск УФНС по Санкт-Петербургу предельного срока для отмены решения.

«Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 364-ПЭК17, отмена вышестоящим налоговым органом решения нижестоящего налогового органа возможна в пределах трех лет, исчисляемых с момента окончания контролируемого налогового периода. Поскольку предметом выездной проверки являлся период с 01.01.2013 по 31.12.2015 отмена решения Управления от 02.04.2018 № 16-13/20325 была допустима в период до 31.12.2018», — указал АС СЗО.

По словам адвоката, партнера ЮФ «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, подобные споры редко возникают в практике, поскольку вопрос довольно прозрачно регламентирован налоговым законодательством. Так, в силу ст. 9 Закона о налоговых органах и п. 3 ст. 31 НК РФ вышестоящим налоговым органам предоставлено право отменять решения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия законодательству о налогах и сборах.

«По отношению к УФНС субъекта РФ вышестоящим налоговым органом является ФНС России, следовательно, право отменять решения УФНС субъекта РФ в административном порядке предоставлено исключительно ФНС РФ», — отметил юрист.

Вместе с тем значимым для налогоплательщиков являлся вопрос возможности отмены ФНС России решения УФНС субъекта РФ по собственной инициативе, в отсутствии жалобы налогоплательщика, указал Денис Черкасов.

«В этой связи стоит напомнить правовую позицию ВС РФ, изложенную в Определении от 31.10.2017 No 305-КГ17-5672, согласно которой ФНС России вправе отменить положительное для налогоплательщика решение Управления по субъекту РФ, даже по собственной инициативе, то есть вне рамок процедуры обжалования актов налогового органа, а в порядке осуществления контроля за деятельностью нижестоящих органов и реализации права государства на исправление выявленной ошибки по собственной инициативе. Однако, в целях стабильности оборота и соблюдения принципа разумных правовых ожиданий, такое исправление, по аналогии с общим сроком исковой давности, не может превышать три года с момента окончания проверяемого налогового периода», — пояснил адвокат.

Дело № А56-49179/2019.