Удобная программа в помощь бухгалтеру малого и среднего бизнеса

Очень удобная программа для бизнеса, позволяющая, кроме прочего, автоматически посчитать количество неиспользованных отпускных дней при увольнении сотрудника.

Речь идет о программе «БухСофт».

Конечно, можно посчитать вручную, кажется это не так сложно. Чтобы рассчитать количество отпускных дней, которые работник не успел отгулять перед увольнением, и которые ему нужно будет компенсировать, необходимо продолжительность полного ежегодного отпуска разделить на 12, умножить на количество полных отработанных месяцев, затем вычесть количество использованных дней отпуска. Однако как быть, если в период работы предоставлялись неоплачиваемые дни отдыха? Программа учтет нюансы и рассчитает дни верно.

Но БухСофт может не только это. Программа подойдет для любого предприятия малого и среднего бизнеса, а также для ИП (кроме ИП на ОСНО).