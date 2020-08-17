Сбербанк собирается открыть офис в Абу-Даби до конца 2020 года

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса компании в Абу-Даби. Банк рассчитывает открыть офис в ОАЭ до конца этого года.

Об этом рассказал зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

«Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби. В ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года. Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке», — сказал он.

Как пишет «ТАСС», банк планирует партнерство с эмиратским фондом Mubadala, подконтрольным правительству Абу-Даби. Совместный фонд будет ориентирован на вложения в средний и крупный российский бизнес.