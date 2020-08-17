Средняя максимальная ставка по вкладам банков из ТОП-10 упала до рекордного уровня

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа вернулась к снижению — опустилась до рекордно низкого уровня в 4,52% с 4,58% в третьей декаде июля, следует из материалов Банка России.

По итогам третьей декады июля ставка подросла до 4,58% с рекордно низких 4,549% во второй декаде, продемонстрировав положительную динамику впервые с мая. Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов.

Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

По материалам «Прайм».