В каком регионе лучше всего живется во время кризиса

Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ, основываясь на данных Росстата, провели исследование под названием «Где в России жить хорошо». О результатах его написали «Ведомости».

Меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали.

В то же время наименее благоприятная ситуация (инфляция и безработица росли, а зарплаты снижались) сложилась во Владимирской, Костромской, Новгородской областях, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл и Удмуртии. Так, в Новгородской и Костромской областях зарплаты в среднем снизились на 12,5 и 3,1%.

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Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы — почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту — в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО). Разница в инфляции между федеральными округами составляла 1,5 раза, варьируясь в январе — мае от 3,6% в ДВФО до 2,5% в ЮФО.

Эксперты предупреждают — последствия коронавирусного кризиса для жителей большинства регионов еще не исчерпаны. Доходы бюджетов продолжают сокращаться, а федеральные трансферты уже не будут расти прежними темпами, как это было в апреле и мае, когда помощь регионам возросла на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сумма трансфертов за два месяца составила 288 млрд руб.).

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Россиян еще ждут увольнения и сокращения зарплат из-за сжатия производств, вызванного падением спроса на товары и услуги.