Обязан ли бухгалтер всегда помнить проводки? А то вдруг в воскресенье с утра позвонит работодатель и захочет спросить?

Как вы относитесь к тому, что работодатель может начать вас собеседовать по телефону в выходной день, в самый неподходящий момент? Стоит ли туда идти работать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«После перелета с большой разницей во времени и сразу после сна. Можно ли бухгалтеру забыть проводки, когда его разбудил звонок от работодателя и тот спрашивает те самые проводки (собеседование) в воскресенье. Договоренности о звонке в воскресенье не было. Ваше мнение. Мой мозг сразу не включился, попросила перезвонить, но получила отказ».

Странный работодатель, честно сказать. Кто же в воскресенье звонит? Похоже, туде точно идти не стоит.

Вот что пишут в комментариях:

«Значит не ваш человек. Не судьба».

И правда, не стоит.

Кто-то согласен с предыдущим комментатором:

«А что вы робота берете на работу?! Я иногда спросоня не помню как меня зовут».

Спросонья, в воскресенье, еще и при акклиматизации — можно что угодно забыть.

Вот еще:

«Если не было предварительной договоренности, то за собеседование в воскресенье можно много интересного о себе узнать».

На собеседованиях много чего в принципе можно о себе узнать. Даже не в воскресенье. Причем, чем меньше контора, тем выше требования и задран нос у кадровика.

Кто-то делится:

«У меня подобное было- в субботу гуляла в Коломенском, позвонил исполнительный директор, представился и стал вопросы задавать про расчет Roi, NPV и прочее. Я ответила, что вспомнила, а на прочее ответила, что все знать и помнить невозможно, пусть приглашают в офис и там поговорим».

А кто-то недоумевает, зачем у главбуха спрашивать только проводки:

«Меня поражает, когда на позицию главбуха, претенденту, к примеру, с 10-ти летним стажем и больше, на собеседовании предлагают формировать проводки. Я считаю, что знания главбуха — это намного больше, чем тест на знание стандартных проводок. Кстати, сама я даже обычного бухгалтера когда ищу себе, собеседую без тестов. В принципе, после устного собеседования я уже четко понимаю, что из себя представляет бухгалтер и подходит он мне или нет».

А вот еще:

«Мне очень нравятся все такие работодатели. Сначала шедевральный вопрос — „расскажите о себе и о профессиональной деятельности“, вот интересно а зачем им тогда резюме и что они хотят узнать этакого о человеке? Как ест или как спит? Ну и второй по шедевральности это либо проводки по комиссионной торговле либо по нематериальном активе. Все время спрашиваю, вам главбух нужен или вы пытаетесь научится бухгалтерскому учёту? В основном обижаются и говорят что нам не по пути. И правильно, с такими путь в основном недолог, потом такие в основном кричат по знакомым — „спасите, помогите, найдите адекватного сотрудника“».

В общем, не надо идти на такую работу. А если идти — то в самом крайнем случае, как временный вариант.