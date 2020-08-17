На восстание машин не хватает денег, поэтому бюджет искусственного интеллекта сокращают

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» решили существенно сократить до 2024 года.

В начале 2020 года на него планировали направить 90 млрд руб., то сейчас — 22,4 млрд руб. Правда, дополнительное финансирование хотят привлечь за счет бюджета на цифровизацию федеральных органов.

Это следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, пишет «Коммерсантъ». Если еще в начале года на проект планировалось направить до конца 2024 года 125 млрд руб., включая 89,7 млрд руб. бюджетных средств, то сейчас речь идет о 27,7 млрд руб., из которых 22,4 млрд руб. из бюджета.

В эпоху коронавируса любые бюджеты на развитие находятся в зоне риска, констатирует директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Если экономическая ситуация ухудшится, этот и другие проекты, связанные с развитием технологий, могут пойти под нож, предупреждает он.

Действительно, зачем сильно вкладываться в искусственный интеллект? А то вдруг он восстание машин устроит, а у нас денег и так нет.