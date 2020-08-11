Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?

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Налоговики заблокировали счет из-за долга в 1 рубль. Им нечем заняться, или это так настроено программное обеспечение? Прямо восстание машин какое-то.

Недоумевают в «Красном уголке бухгалтера».

«Я немного в шоке. Налоговой, что заняться нечем? Блокирнули счет из-за долга в 1 руб. Причем сразу выставили решение, ссылаясь на Требования, которых они не присылали».

Вот что пишут в комментариях:

«Так ограничили же 3000, разве нет??? Сочувствую всем сердцем:-(».

А еще пишут, что рубль, это еще много:

«Ну вы даёте, они и за копейки блокируют. Я как-то позвонила и спросила, что они курят Ответили, что не виноваты — автомат блокирует».

Советуют:

«Жалоба в управление (в том числе по электронным каналам) — работает. Не всегда конечно, но в большинстве случаев сами перезванивают и просят отозвать ее».

Еще на Кремлин.ру, говорят, хорошо жалоба работает.

Коллеги, а у вас такое бывало?