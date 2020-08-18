Роспотребнадзор пытался скрыть несчастный случай. Теперь заплатит бывшему работнику за моральный вред

Роспотребнадзор, одной из основных функций которого является защита граждан, сам оказался нарушителем трудовых прав.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем telegram-канале сообщила о том, что районный суд рассмотрел иск бывшего работника Управления Роспотребнадзора из-за причинения вреда здоровью.

Как установил суд, истец 11.06.2019 г., идя быстро по коридору второго этажа, получил удар резко открывшейся дверью кабинета с последующим падением на кафельный пол. Он сильно ударился головой, что привело ко временной потере сознания и тошноте. Это все было зафиксировано в травмпункте.

С больничного пострадавший вышел 26.06.2019 г. и в тот же день был уволен без обоснования причины. В иске он указывает, что Управлением комиссия по расследованию несчастного случая на производстве на момент его увольнения не создавалась, из-за чего пришлось обращаться в Фонд социального страхования и Государственную инспекцию труда для переквалификации причины нетрудоспособности с бытовой травмы на производственную. Акт расследования несчастного случая по форме Н-1 был оформлен лишь 09.12.2019 г.

Бывший работник просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Однако, как обычно поступают наши суды, присужденная сумма оказалась значительно ниже — 50 тыс. рублей.