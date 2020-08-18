Обнаружили более 100 мошеннических сайтов, маскирующихся под продажу авиабилетов

В России обнаружили более 100 мошеннических интернет-сайтов по продаже авиабилетов. Также они могут выглядеть как сайты по бронированию отелей, аренде автомобилей.

Об этом рассказал руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании GROUP-IB Яков Кравцов.

«Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни. ... Большая часть из них уже заблокирована», — сказал он.

Большая часть таких ресурсов, по его словам, выглядят как сайты по продаже авиабилетов, а также встречаются сайты с бронью отелей, арендой авто и пр.

«Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании», — добавил он.

При этом, большая часть сайтов активизировалась во время пандемии.

«Некоторые из ресурсов были созданы ещё до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт», — отметил эксперт.

Также он призвал не верить большим скидкам, поскольку это может быть одним из признаков таких сайтов.

По материалам «РИА Новости».