Как минимизировать риски блокировки карты банком

Периодически люди жалуются, что банки им блокируют карту, без особого объяснения причин. Есть несколько советов, чтобы, по крайней мере, такое поведение банков максимально минимизировать.

Пишет телеграм-канал «Баблишко 2.0»

«Что делать, если заблокировали карту? В последнее время вновь стала появляться информация о том, что некоторые банки (Банк Восточный, например) блокируют счета клиентов за мелкие переводы около 3-5 тысяч ?. Без объяснения причин.

Чтобы свести такое безобразие к минимуму, надо:

Не иметь дела с банками, никак не объясняющими своё странное поведение. Помнить о том, что „подозрение в сомнительных“ операциях нужно доказать. А ущерб, возникший в результате безосновательной блокировки должен быть возмещён в полном объёме. Делать подписи к переводам. Например: „сынок, вот тебе на новый самокат“. Это важно, потому что подпись — это подтверждение законности операций. Ведь если не „самокат“, то банку надо доказать обратное. А это потребует усилий. Не переживать, если карту все-таки заблочили. Ведь это совсем не означает, что банк уже собрал на вас 18 томов уголовного дела. Просто программа посчитала, что в ваших операциях есть „признаки“ опасных действий. Большинство таких блокировок снимаются простым телефонным звонком и объяснением назначения перевода.

И, конечно, всегда фиксируйте содержание разговора на диктофон. Очень часто сотрудники банка нарушают внутренние руководящие документы и нормы этики. Этот материал поможет потом привести в чувство нерадивых менеджеров и их такое же руководство».