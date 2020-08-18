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Владельцев петербургских ТЦ и бизнес-центров ждет резкий рост налога на имущество

Налог на имущество для владельцев коммерческой недвижимости — торговых, офисных, сервисных зданий — в Петербурге в 2021 году вырастет в среднем на 25%.

Это станет следствием повышения кадастровой стоимости коммерческих объектов, пишет РБК. Эксперты подсчитали, что размер налога для ТРЦ «Галерея» увеличится примерно на восемь миллионов рублей, ТРК «Лето» придется заплатить на 30 миллионов рублей больше.

Столь существенный рост критичен для бизнеса в период эпидемии и приведет к удорожанию товаров, предупреждают владельцы объектов недвижимости и просят Смольный отложить переоценку стоимости, как это сделали Москва и Ленинградская область.

Кроме того, в 2021 году ставка налога на имущество организаций, расчитываемого от кадастровой стоимости, увеличится на 0,25 процента — 1,25 до 1,5 процентов.

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В 2020 году в Петербурге проходят новую государственную кадастровую оценку более 3 млн объектов недвижимости. По подсчетам экспертов, после повышения налоговой ставки и переоценки кадастровой стоимости объектов, размер платежей в бюджет увеличится на 35%.

В настоящее время на сайтах СПб ГБУ «Кадастровая оценка» и Росреестра уже опубликован предварительный отчет об итогах государственной кадастровой оценки (ГКО) объектов недвижимости. Собственники могут проверить и внести изменения до 27 августа 2020 года. Это срок окончания периода внесения замечаний, исправлений и дополнений. После этой даты оспорить сделанную госучреждением оценку можно будет только через суд.

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