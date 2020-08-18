Владельцев петербургских ТЦ и бизнес-центров ждет резкий рост налога на имущество

Налог на имущество для владельцев коммерческой недвижимости — торговых, офисных, сервисных зданий — в Петербурге в 2021 году вырастет в среднем на 25%.

Это станет следствием повышения кадастровой стоимости коммерческих объектов, пишет РБК. Эксперты подсчитали, что размер налога для ТРЦ «Галерея» увеличится примерно на восемь миллионов рублей, ТРК «Лето» придется заплатить на 30 миллионов рублей больше.

Столь существенный рост критичен для бизнеса в период эпидемии и приведет к удорожанию товаров, предупреждают владельцы объектов недвижимости и просят Смольный отложить переоценку стоимости, как это сделали Москва и Ленинградская область.

Кроме того, в 2021 году ставка налога на имущество организаций, расчитываемого от кадастровой стоимости, увеличится на 0,25 процента — 1,25 до 1,5 процентов.