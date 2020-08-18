ФНС предлагает заполнять 3-НДФЛ с помощью коротких сценариев

Федеральная налоговая служба на своем сайте рассказала о том, как быстро и просто заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры или сдаче ее в аренду. Сделать это можно буквально в три клика.

Для этого надо воспользоваться короткими сценариями, которые есть в Личном кабинете налогоплательщика. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос – и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова. Пока пользователям доступны семь сценариев:

покупка недвижимости; продажа имущества; сдаче жилья в аренду; взносы на инвестирование; взносы на благотворительность; оплата лечения; оплата образования.

С функциональными возможностями и интерфейсом «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» можно ознакомиться в демоверсии.

В частности, добавлен раздел «Доходы», теперь в нем содержатся справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или другого налогового агента, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль организации.