Путин считает, что российская экономика в этом году пострадает меньше, чем во многих других странах

Путин на встрече с главой «Роснефти» Сечиным высказал мнение, что российская экономика в 2020 году пострадает меньше, чем во многих других странах.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — сказал Путин.

Президент пояснил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК .

«Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — выразил надежду глава государства.

Он добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

По материалам «ТАСС».