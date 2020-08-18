Бывший предприниматель не должен платить НДС при продаже автомобиля

Физические лица не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Поэтому если бывший ИП продает автомобиль, использовавшийся в предпринимательской деятельности, платить НДС он не должен.

Пояснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 03.08.2020 № 03-04-05/67844. Плательщики НДС указаны в подпункте 1 статьи 143 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» и физлиц, не являющихся ИП, там нет.

Таким образом, НДС в отношении осуществляемых физическим лицом, утратившим статус индивидуального предпринимателя, операций по реализации транспортных средств, ранее использовавшихся для предпринимательской деятельности ИП, не исчисляется.

В этом же письме есть разъяснение об уплате НДФЛ при продаже автомобиля. Минфин напоминает, что при расчете налога по проданному автомобилю можно учесть имущественный вычет.