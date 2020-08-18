ЦБ пока не будет создавать специальные СРО для банков

ЦБ отложил вопрос о создании специальных СРО для банков. Банки сумели его в этом убедить.

Об этом следует из отчета ЦБ, мы прикрепили его во вложении.

Обсудив эту идею с профессиональным сообществом, ЦБ пришел к выводу, что за банками и так уже осуществляется контроль и надзор со стороны различных органов. А сотрудники финансовых организаций должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

При этом, ЦБ не отказывается от усиления контроля за соблюдением прав банковских клиентов. Регулятор будет рассматривать вопрос об установлении правил взаимодействия банков с потребителями, говорится в отчете. О появлении законодательного регулирования в этой сфере говорила председатель ЦБ Набиуллина еще в феврале.

«Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселлинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах», — заявила она.

По матероиалам «РБК».