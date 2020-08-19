У всех проблемы с заявлениями в личном кабинете ИП?

Заполнение в личном кабинете на сайте налоговой заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, как налогового агента, ведет к неправильному заполнению. Оказывается, нужно ножками идти в инспекцию.

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«Отхватил адреналинчику, занесло неправедными путями в налоговую. Основной вопрос был в возврате дважды уплаченного, как налоговый агент НДФЛ. Честно, больше месяца прождал денежек или какой-либо бумажки от налоговиков, вот и дополз до них с распечатанным из ЛК ИП заявлением на возврат и квитанцией о приеме заявления. Все тихо, спокойно, народу практически нет, температуру больше не измеряют, в зал пускают только когда номер талона высветиться и не более 20 человек одновременно. Заявление на возврат заполнял в ЛК ИП, все ставится автоматом: статус плательщика — 4 (налоговый агент), 1 — излишне уплаченный, 1 — налог, номер счета для возврата 4 — налогового агента, получатель — 2 физическое лицо (исходя из 1 — организация (ответственный участник консолидируемой группы налогоплательщиков) и 3 — орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, программа автоматом приравнивает ИП к физлицам. Что здесь неправильно программа заполнила, что они заявление разнесли как заявление на возврат личного НДФЛ физлица (типа по 3-ндфл)? Не видят они в своем заявлении статуса налогового агента, говорят программа в ЛК ИП заполняет неправильно и нужно на бумажке им подавать с другим статусом, которого они не нашли в заявлении из ЛК (то ли 2 то ли 13, запутался). И отказ на возврат, говорят инспектор выгрузил, вот только его нет ни в ЛК ИП, ни в ЛК ФЛ и из ФНС РФ прилетело только сообщение об отправки квитанции, об исполнении ничего не было».

Зачем вообще нужны сервисы, если они заполняют неправильно и все равно нужно идти в инспекцию на прием?

Вот что пишут в комментариях:

«Вечно у них со статусом 2 проблема, подайте на бумаге».

Вот советуют:

«Есть подозрение что действительно может лучше не с ЛК делать заявления, а просто им письмом. И у юрлиц в ЛК чудеса бывают, а с физиками тем более».

Автор ответил:

«Так заполнение от этого не изменится, статусы такие же поставлю в заявлении. Кто им мешает снова на физика все отнести? Про 13-й статус в заявлении вообще ничего нет. Не пойму, где по их мнению ошибка в заявлении».

Ему ответили:

«Ну сделайте им и 2 и 13 в конце концов, пусть выбирают. Но с 2 завернули ведь, нужно тогда пробовать дальше. А что делать?».

Автор ответил:

«Так куда его сунуть, этот 13? Нет в форме такого статуса. Юридические лица и ИП могут указываться в заявлении коды 01 и 02. Физлицам лучше указать код 02 при возврате налогов. У меня код 2 стоит, в остальных местах налоговый агент указан».

В общем, стоит писать в техподдержку. А если все заполнено правильно, по их мнению, писать жалобу в Управление. Чего автор и хочет сделать.