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Нефтяные компании пожаловались президенту на Минфин

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Они предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.

Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Компании подписали письмо совместно, но главным инициатором, по данным «Коммерсанта», была «Роснефть». Владимир Путин поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».

Минфин 29 июля разослал по профильным министерствам законопроект о пересмотре параметров НДД (налог на дополнительный доход). Он собирается дополнительно изъять у нефтяников около 200 млрд руб. за три года.

В своем письме главы компаний упрекают Минфин в том, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности».

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Отрасль ожидала, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены спустя пять лет действия эксперимента (режим работает с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд руб. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд руб., при этом бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывается.

Как отмечается в письме нефтекомпаний, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн руб., а бюджет потеряет 2,5 трлн руб.

На основании чего представители нефтяной отрасли приводят такие цифры, в письме не указано.

Они также упоминают предложение Минфина о пересмотре понижающего коэффициента (Кв) к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Льготы по выработанности — самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, Минфин хочет актуализировать эти данные, что увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд рублей.

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Все это может обернуться, по оценке компаний, падением добычи более чем на 270 млн тонн в течение десяти лет и снижением поступлений в бюджет на 2 трлн руб. В целом же налоговые инициативы Минфина могут привести к сокращению более 35 тыс. рабочих мест, утверждается в письме.

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