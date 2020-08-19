Нефтяные компании пожаловались президенту на Минфин

Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Они предлагают не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года.
Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Компании подписали письмо совместно, но главным инициатором, по данным «Коммерсанта», была «Роснефть». Владимир Путин поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».
Минфин 29 июля разослал по профильным министерствам законопроект о пересмотре параметров НДД (налог на дополнительный доход). Он собирается дополнительно изъять у нефтяников около 200 млрд руб. за три года.В своем письме главы компаний упрекают Минфин в том, что министерство снова «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности».