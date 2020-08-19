Нефтяные компании пожаловались президенту на Минфин

Отрасль ожидала, что оценка эффективности и возможная корректировка условий НДД будут проведены спустя пять лет действия эксперимента (режим работает с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд руб. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд руб., при этом бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывается.

Как отмечается в письме нефтекомпаний, если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции — на 2,3 трлн руб., а бюджет потеряет 2,5 трлн руб.

На основании чего представители нефтяной отрасли приводят такие цифры, в письме не указано.

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Все это может обернуться, по оценке компаний, падением добычи более чем на 270 млн тонн в течение десяти лет и снижением поступлений в бюджет на 2 трлн руб. В целом же налоговые инициативы Минфина могут привести к сокращению более 35 тыс. рабочих мест, утверждается в письме.