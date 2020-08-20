Зарплата дистанционного работника, живущего за границей, НДФЛ не облагается. С больничным другая история

Является ли компания налоговым агентом по НДФЛ по отношению к сотрудникам, проживающим в Швейцарии, но с которыми заключен трудовой договор о дистанционной работе? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/66831 от 30.07.2020 г.

Со ссылкой на Соглашение об избежании двойного налогообложения, Минфин пояснил, что если физическое лицо не является налоговым резидентом РФ и при этом признается налоговым резидентом Швейцарии, налогообложение доходов в виде заработной платы и других подобных вознаграждений от осуществления трудовой деятельности осуществляется в Швейцарии. Таким образом, при выплате зарплаты дистанционному работнику, организация не будет являться налоговым агентом по НДФЛ, поскольку работник не плательщик этого налога.

Не надо облагать НДФЛ отпускные и средний заработок за время командировки. А вот с выплат больничных российский налог на доходы уплачивается. В обоснование своей позиции Минфин приводит подпункт 7 пункта 1 статьи 208 НК РФ — для целей налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации относятся пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством.