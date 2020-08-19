Стали известны сроки введения обязательной маркировки молочной продукции

Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства о сроках введения обязательной маркировки молочной продукции.
Маркировка будет вводиться поэтапно:
- для молока и сливок со сроком хранения от 28 суток, а также мороженого и прочих видов пищевого льда — с 20 января 2021 г.
- для молока и сливок со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром маркировка — с 1 июля 2021 года.
- для пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок — с 1 октября 2021 года.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, самостоятельно ведущим розничную продажу собственной молочной продукции, дадут отсрочку до 1 октября 2022 года.
Оператор обязательной маркировки объяснил, какую молочную продукцию не надо будет маркировать