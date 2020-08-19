Какие страны доступны для отдыха в августе 2020

В какие страны можно слетать отдохнуть в августе этого года. Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, а 15 августа — со Швейцарией.

Помимо самих этих стран для российских путешественников стали доступны транзитные рейсы через Стамбул, Лондон, Цюрих и Женеву. Улететь за рубеж можно пока только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Через Стамбул можно слетать в Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), Дубай, Черногорию, Албанию и Северную Македонию.

А также, в США, Кению, на Мальдивы. С учетом требований по противодействию коронавирусу.

Еще возможны перелеты и через Лондон, Женеву или Цюрих.

Правда, стоит ли вообще сейчас куда-либо лететь?

По материалам «Интерфакс».