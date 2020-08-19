9,7 млрд уклонение от уплаты НДФЛ. Уголовное дело передано в суд

Для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок.

После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

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В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам с сайта СК РФ.