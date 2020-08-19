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9,7 млрд уклонение от уплаты НДФЛ. Уголовное дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей

По сообщению Следственного комитета, ему вменяется совершение преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину он не признал.

Установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо — НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

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Для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок.

После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также следствием установлен еще один факт преступной деятельности Пономарева. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

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В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам с сайта СК РФ.

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