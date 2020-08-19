Верховный суд Италии обязал 35-летнего итальянца идти работать, а не сидеть на шее родителей

Вот обрадовали! "До 1 сентября можно воспользоваться се...
а 4 налога с одной базы тебя не смущают?
Ему б в юристы пойти... там бы, наверное, и заработал, раз н...
Автор статьи сдохнешь скоро от рааа желудка вместе со своим...
Любопытно будем посмотреть, как это реэлторы, вдруг начнут &...
это Вы не встречались с бухгалтершами.Находился я как-то нес...
помнится, во времена ЕСН, мы сдавали 1151050 Расчет авансовы...
Вообще-то нормативный акт один, он называется Налоговый коде...
Напишите Ген. диру очередную ненужную бумажку с возложением ...
нужно внедрять новое слово наряду с расизмом - Бухгалтеросиз...
Бухгалтерша своё место бережёт и никогда такое не сделает. О...
Ты не в теме.Это текст 2016 года. Даты в примере - первый ме...
Вообще карты этого банка для оплаты предпочитаю не использов...
С этим я не заморачиваюсь.... А вот 10% кэшбэка с суммы опл...
ЕВРАЗ Металл Инпром — крупнейший производитель металлопродук...
ну так вроде в данной ситуации человеку незачем меня обманыв...
По поводу курьеров может и так, хотя ведь есть мобильные онл...
Это результат деятельности налоговой. Раньше недействующие в...
сомнительный доход, малые предприятия платят в среднем 2% ба...
Это вы так думаете, что нельзя. А вот мошенники с помощью ра...
Получается, раньше учет велся черти как... И вдруг, ба-бах.....
Она не адресована бухгалтеру. На Клерке давно уже раздел по ...
вычет - это вычет. Наличие вычета не говорит о том что дохо...
а вычеты стандартные? туда же...
ну всё, теперь рабочих дней саффсэм не останется! ибо весь к...
И еще день сложившейся любви. Как без него? ))
ответ очевиден: о том, что он - казак. Он же про это забыть ...
и тут появляется какой-нить (или какая-нить) любвеобильный (...
Есть ненулевая вероятность, что родителями первоклассника ок...
Первое-зачем эта статья адресована бухгалтеру?. Второе- если...
Интересно, что они такое важное забыть боятся)
Если это ОС сроком использования 25 лет, храните пожизненно....
у меня вот это песня больше эмоций вызывает, чем 1 сентября....
Праздник очень интересный.Насколько я понимаю, в этот день р...
"... в 2НДФЛ включаются только доходы, облагаемые НДФЛ&...
По двум страницам скана паспорта уже давным давно нельзя вз...