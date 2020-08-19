Верховный суд Италии обязал 35-летнего итальянца идти работать, а не сидеть на шее родителей

Верховный суд Италии обязал 35-летнего итальянца слезть с шеи родителей и найти работу. Причем, это молодой человек судился с родителями, чтобы обязать их его содержать.

Молодой итальянец судился за право получать деньги от родителей в течение пяти лет — и все это время дело оборачивалось в его пользу.

В первый раз суд признал, что учитель музыки, который перебивается подработками, имеет право рассчитывать на денежную помощь родителей, поскольку на 18 000 евро в год, которые он зарабатывает, жить невозможно. Суд также согласился с заявлением мужчины о том, что он имеет право на работу, соответствующую его образованию и амбициям.

После апелляции со стороны родителей мужчины суд второй инстанции уменьшил сумму, которую должны были выплачивать родители молодого человека, с 300 до 200 евро — однако не стал ставить под сомнение тот факт, что им нужно обеспечивать взрослого сына.

Но Верховный суд вынес противоположное решение. Он признал, что родители не обязаны нести ответственность за материальное положение трудоспособного ребенка всю жизнь.