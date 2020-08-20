Петербургские власти объяснили резкий рост безработицы желанием получить пособие

В Петербурге резко выросла безработица, потому что люди, работавшие неофициально, решили встать на биржу труда, чтобы получить помощь от государства. Такое объяснение представил глава одного из комитетов Смольного Валерий Москаленко.

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 12 тыс. безработных. А в июне этого года — 92 тыс.

При этом, по словам Москаленко, резкого снижения численности работников организаций не наблюдается. На крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3 %, в малом бизнесе осталась на прежнем уровне, среди ИП даже выросла.

По мнению чиновника, 80 % тех, кто зарегистрировался в службе занятости в последнее время, не потеряли работу из-за коронавируса, а работали или продолжают работать «в неформальном секторе».