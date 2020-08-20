На депутата Мосгордумы заведено уголовное дело. Следствие считает, что он присвоил 2 млн казенных денег

В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года подготавливал и подавал в Аппарат МГД документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 твсяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения.

Следствие считает, что эти деньги депутат присваивал себе. В результате, бюджету г. Москвы причинен ущерб на 2 млн рублей.

На данный момент депутату избирают меру пресечения.

По материалам сайта ГСУ СК РФ по Москве.